اليوم السابع
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محافظ أسوان: الانتهاء من مشروع الهوية البصرية فى المدينة مع العيد القومى

الخميس، 13 يناير 2022 05:47 م
محافظ أسوان: الانتهاء من مشروع الهوية البصرية فى المدينة مع العيد القومى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الهوية البصرية فى مدينة أسوان، وذلك بالتزامن مع عيد أسوان يوم 15 يناير الجارى.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، لمحافظ أسوان، اليوم الخميس، قبل عيد أسوان القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير.
 
وقال محافظ أسوان، إن مشروع الهوية البصرية لا يقتصر فقط على صور وجداريات لكن الهوية البصرية يشمل كافة المجالات، والمحافظة أنهت المرحلة الأولى فى مدينة أسوان وسيتم تعميمها فى المراحل المتبقية قى باقى المراكز.
 
وأشار الى أن المشروع يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة في إطار مشروع الهوية البصرية ، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار ، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية في مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان ، وعلى جبل البر الغربى ، فضلاً عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية ، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.
 
وأوضح، بأنه وجه إلى إعادة دهان ورسم اللافتات واليافطات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية ، مع تغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها ، مع الإستمرار فى أعمال رى الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التي شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها.

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