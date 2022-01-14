محافظ أسوان: انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "هنجملها مع بعض" بأبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان أنشطتها وجهودها لإضفاء الوجه الجمالى بما يتناسب مع المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وفى هذا الاتجاه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك متابعة لحظية للأعمال الجارية بمدن ومراكز المحافظة والهادفة لتنفيذ النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات والتراكمات والمخلفات من الشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق.

وأشار، إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ المبادرات المجتمعية والشبابية التي تساهم في مشاركة الجهود التنفيذية للقيام بأعمال التطوير والتجميل لخلق متنفس حيوى وجمالى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية المرحلة الثانية من مبادرة "هنجملها مع بعض" برعاية محافظ أسوان وبإشراف من سيد سعدي رئيس المدينة وسط مشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع ، ولاسيما الثقافة والشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية ، علاوة على شباب المدينة وذلك إستعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل في 22 /2/2022 حيث تم إستكمال تنفيذ أعمال دهان الأعمدة بالطرق الرئيسية والمظلات ورفع كفاءة بعض البلدورات والجداريات والتكاسى.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة 1251 حالة إشغال بالسوق السياحى القديم ومسجد المطار والشوارع الجانبية، مع مصادرة العديد من المضبوطات ومنها 12 فاترينة و 70 إستاند و 18 ميزان و 12 شمسية و 52 فرش للخضروات والملابس المتنوعة ، بجانب القيام بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والتشجير بمنطقة المحمودية ، فضلاً عن النظافة العامة ، وغيرها من الأعمال الأخرى .