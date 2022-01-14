اليوم السابع
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ضبط 28 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية بحملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 14 يناير 2022 05:23 م
ضبط 28 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية بحملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا فى بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم 7 سلاح نارى "بندقية ألية وبندقية خرطوش، و5 فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 2.5 كليو من مخدر الحشيش، و561 جراما من الهيروين المخدر، و840 جراما من مخدر الشادو، و235 جرام من مخدر البانجو، و20 جرام من مخدر الأيس، و30 جرام من مخدر البودر، و140 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

اخبار القليوبية

مديرية أمن القليوبية

حملة أمنية

الإتجار بالمخدرات

أسلحة نارية

فرد خرطوش

بندقية خرطوش

الهيروين

الحشيش

البانجو

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