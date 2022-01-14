ضبط نصف طن دقيق مدعم داخل أحد المخابز ببور سعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز والمخابز للتأكد من مدى سلامة السلع وضبط الاسعار لحماية المستهلك.



وأسفرت الحملة التى أشرف عليها محمد عوض وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وقادها خالد فهمى مدير الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحرواى والعربى عبد الحليم وياسر جمعة من كبارمفتشى الرقابة بالتنسيق مع المهندسة سحر مدير إدارة المستهلك، عن ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم داخل أحد المخازن بغرض الإتجار والتربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق، وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



كما تم تحرير 7 محاضر نقص وزن و4 عدم مطابقة رغيف خبز للمواصفات، و2 محضر آخرين لسوء النظافة لأدوات العجين و23 محضر شهادات صحية و16 آخرين، عدم إعلان عن أسعار المخبوزات و2 محضر عدم إعلان عن اسعار أسطوانات البوتاجاز و3 محاضر لبدالين تمونيين، لمخالفة القرار رقم 178 لسنة 2017 الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الاولى بالرعاية .

