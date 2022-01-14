ضبط لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك فى حملات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري بالأقصر برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومحال الجزارة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن ضبط كمية 59 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبياناتها كالآتي: 46 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم واللحوم البلدي غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكمية 13 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

ويضيف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه شارك في فعاليات الحملة أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر كل من الدكتورة سماح رضا والدكتورة نفين رفعت، بالاشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات ومفتشي التموين وسلامة الغذاء.

وكان قد قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملات على الوحدات البيطرية المختلفة وذلك لمراجعة ومتابعة الحالة الوبائية، والقيام بإجراء إختبارات مرض السل، وذلك بعد تداول شائعات بوجود أمراض بين الحيوانات بسوق الحبيل للمواشي.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر،على أنه بعد إجراء الحملات وأخذ العينات المختلفة من كافة المواشي فى منطقة الحبيل، تم التأكد من عدم وجود أي أمراض وبائية وتمام صحة الحيوانات بالحبيل، مناشداً الجميع ببتوخى الحذر من الشائعات والعمل على متابعة الحالة الصحية للماشية أولاً بأول، حيث توفر المديرية كافة المتطلبات لكل الماشية بالمحافظة على مدار الساعة.



ضبط 59 كيلو لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك بالأقصر



ضبط 59 كيلو لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك بالأقصر



ضبط 59 كيلو لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك بالأقصر



ضبط 59 كيلو لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك بالأقصر