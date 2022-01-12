ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسواق دمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط حملة موسعة هذا الأسبوع على الأسواق، بتوجيهات الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى.

وقام الدكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، مع فريق عمله الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر، والدكتور أحمد علي صيام مفتش بيطرى بإدارة المجازر بضبط 251 كجم من لحوم البتلو، وأسماك تونة، ولحوم مشرحة، ولحوم بقرية خارج المجازر الحكومية، وعجينة حواوشى، ودواجن متبلة، وكفتة دجاج، وكبدة مجمدة لحوم مفرومة)، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.