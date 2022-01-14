صحيفة: إسبانيا أول دولة أوروبية بها أكبر عدد أجهزة الصراف الآلى للعملات المشفرة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن إسبانيا بالفعل واحدة من الشركات الأوروبية الرائدة في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. من الآن فصاعدًا ، ستكون رائدة بدون منافسة بعد أن وقعت شركتا بيتنوفو وايوروكوين Bitnovo و Eurocoin اتفاقية لتثبيت 100 محطة طرفية في بلدنا. الاتجاه الذي تؤكده هذه الاتفاقية يتزايد بشكل متزايد.

وتسمح أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لأي مستخدم بالوصول إلى البيتكوين والعملات المشفرة الرئيسية. على عكس عمليات الشراء عبر الإنترنت، وتسمح هذه المحطات بالعمل نقدا ودون الحاجة إلى اللجوء إلى التحويلات أو استخدام البطاقات ".

وبهذه الاتفاقية ستكون إسبانيا أول دولة أوروبية من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي وكذلك الثالثة في العالم ، خلف الولايات المتحدة وكندا، مع تراجع دول مثل المملكة المتحدة أو النمسا أو سويسرا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد في إسبانيا بالفعل حوالي 170 محطة ، على الرغم من أن الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو سرعة توسعها. في عام 2021 ، كان يتم تركيب جهاز صراف آلي في إسبانيا كل خمسة أيام ، بعد ترك أسوأ ما في الوباء وراءه ، عندما توقف كل شيء.

ووفقا لأحدث استطلاع أجرته شركة Statista Global Consumer فإن أوروبا اصبحت من القارات المعيارية فى عدد أجهزة الصراف الآلى فى جميع أنحاء العالم، وإسبانيا هي الدولة الثانية في أوروبا من حيث عدد الأشخاص الذين يزعمون أنهم يستخدمون أو يمتلكون العملات المشفرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الصراف الآلي هذه هي محطات يمكن من خلالها شراء أو بيع العملات المشفرة، واستخدام النقد والبطاقة والتحويل ، كما أنها مؤسسات بشكل عام لا يوجد فيها جهاز صراف آلي فقط لتنفيذ العمليات ولكن يوجد أيضًا عامل لشرح العملية.