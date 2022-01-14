سيدة بدوية من شمال سيناء: زيارة الرئيس للمعرض تدفعنا للإنتاج والحرص على المشاركة

سيناء ـ محمد حسين

أكدت حنان محمد مقيبل، سيدة بدوية من شمال سيناء، أنها قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرة الثالثة، وكانت خلال تفقده معرض المنتجات السيناوية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقالت حنان مقيبل لـ"اليوم السابع"، إنها تلقت دعوة للمشاركة بعرض المنتجات السيناوية ضمن فعاليات المنتدى، وكانت المفاجأة لهم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمعروضات إنتاج سيدات، وخلال زيارته تحدث إليهن، وكان مهتما جدا برعاية كل سيدة حرفية.

وأضافت أن هذه الزيارة وهذا الدعم والرعاية أضاف لرصيدهن كسيدات حرفيات ويدفعهن لمزيد من الإنتاج والحرص على المشاركات فى كل الفعاليات.

وأشارت إلى أنهن عرضت أثوابا ومنتجات منوعة مطرزة تظهر دقة وحرفية الفتيات والسيدات البدويات والمهارة التى يتمتعن بها فى صناعة الملابس بشكل مميز جدا، وإضافة أشكال مميزة عصرية ممزوجة مع تراث سيناء، ومنها الكمامة المطرزة، ومنتجات أرض سيناء من زيت زيتون وأعشاب وغيرها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.