حفل فنى للفرقة القومية للموسيقى العربية على مسرح أوبرا دمنهور.. اليوم

البحيرة - فريق المحافظات





وصرحت إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ستنظم اليوم الجمعة 14 يناير الساعة الثامنة مساء، حفلًا فنياً تحييه الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي. أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.وصرحت إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ستنظم اليوم الجمعة 14 يناير الساعة الثامنة مساء، حفلًا فنياً تحييه الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني والقصائد العربية "بهية - دار يا دار - هجرتك - زي الهوى - بيع قلبك - دارى العيون - يا خلي القلب - قصيدة مصر أجل إن ذا يوم"، ويختتم الحفل بألف ليلة وليلة.

يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي العربية هى فرقة موسيقية مصرية أسستها الدكتورة رتيبة الحفني عام 1989 وتهدف إلى إحياء روائع الفن الموسيقى والتراثي، وقد نجحت الفرقة على مدار ثلاثة عقود في لفت أنظار وأسماع الجماهير للقيم الفنية الأصيلة في فنون الموسيقى وكان الهدف من إنشائها هو جمع التراث الموسيقى والغنائي في الدول العربية وتقديمه في أسلوب أكاديمي وعلمي متطور، ويقوم بالاشتراك في الأداء المنفرد نخبة من عازفي ومغنى هذا اللون من فناني الدول العربية، وقد غنى بمصاحبة الفرقة كبار المطربين العرب مثل وديع الصافي وسعاد محمد وسعاد مكاوي وسمية قيصر ولطفي بوشناق.