جهاز شباب الخريجين بالمنيا يوافق على 56 طلبا لإقامة مشروعات بتكلفة 1.120 مليون جنيه

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن جهاز تشغيل شباب الخريجين "التابع لديوان عام محافظة المنيا"، وفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.

لافتا إلى أنه تمت الموافقة على عدد 56 طلب من الشباب الخريجين المتقدمين للحصول على قرض من موارد الجهاز بإجمالي مليون و 120 ألف جنيه، والذين قد استوفوا كافة الشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن، وذلك لدعم مشروعاتهم الصغيرة، وتوفير 56 فرصة عمل مباشرة.

وأكد محافظ المنيا، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية نحو التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم والمساندة لمشروعات الشباب من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الاجراءات، للحصول على تمويل لمشروعاتهم من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وغيرهم. من جانبه ، عقد اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات المتعلقة بالجهاز.

وأوضح محمد حسين، مدير جهاز شباب الخريجين، انه خلال الاجتماع تمت الموافقة علي عدد من الطلبات المقدمة من الجمعيات الأهلية الراغبة في الحصول على قرض من موارد الجهاز، والتي استوفت كافة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الإقراض، وذلك بمبلغ 600 ألف جنيه لعدد 4 جمعيات أهلية لتوفير أكثر من 30 فرصة عمل.