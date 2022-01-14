اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحف الكويتية تبرز توصيات وختام فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الجمعة، 14 يناير 2022 12:41 م
الصحف الكويتية تبرز توصيات وختام فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ منتدى شباب العالم
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، ختام فعاليات وتوصيات منتدى شباب العالم بمدينة شرك الشيخ، كما تناولت باهتمام تصريحات الحكومة الكويتية حول العمل على عدم إغلاق المطار، وموافقة مجلس الأمة على قانون المطبوعات والنشر المرئي والمسموع.
 
صحيفة "الأنباء" الكويتية ذكرت تحت عنوان "اليوم الختامي للمنتدى.. السيسي يشهد احتفالية تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب"، أن منتدى شباب العالم دعا في توصياته إلى عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، وإشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي. 
 
أما صحيفة "الجريدة" الكويتية فذكرت تحت عنوان "إغلاقات كورونا باتت من الماضي"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» الشيخ حمد الجابر أن «الإغلاقات بسبب الفيروس أصبحت من الماضي، ولن نقترب منها، ولن تكون هناك دراسة أونلاين»، معربا عن أمله «أن نتجاور هذه الموجة على خير».
 
وقال الجابر، في تصريح بمجلس الأمة أمس، «نحن الآن بين معادلتين: صحة المواطن والمقيم، والمعادلة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ونسعى لعمل موازنة بينهما»، مضيفا أن اللجنة تحاول قدر المستطاع عدم التضييق على أهل الكويت، بعدم إغلاق المطار، «ونسعى ألا تكون المدارس أونلاين بل حضورياً، لأننا رأينا سلبيات الدراسة عن بعد».
 
فيما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن مجلس الأمة ناقش في جلسة خاصة أمس الخميس عددا من القوانين المدرجة على جدول الأعمال فيما يتعلق بموضوعات الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وتكويت الوظائف وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي كما وافق المجلس بالمداولة الثانية على تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر وتعديل بعض أحكام الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق بالمداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

منتدى شباب العالم

توصيات منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

اخبار منتدى شباب العالم

ختام منتدى شباب العالم

الصحف الكويتيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم فى قلب مصر.. حصاد منتدى شباب العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 09:00 ص

اليوم.. بيت للكل يناقش أهمية منتدى شباب العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 08:00 ص

شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب كلمة السر فى نجاح منتدى شباب العالم.. رشا راغب: ننجح كل نسخة فى تنفيذ معظم توصيات منتدى شباب العالم.. وخريجو الأكاديمية: تعلمنا طرق التعامل مع الآخر وصناعة وعى دينى ووطنى

الجمعة، 14 يناير 2022 03:30 ص

"كلام فى السياسة" يناقش نجاح جلسات منتدى شباب العالم.. وزير الشباب: أصبح نموذجا يحتذى به ولا يقل أهمية عن الأحداث العالمية.. والأعضاء التنظيميون بالمنتدى: أبرز أهداف ورش العمل الخروج بتوصيات أساسية لقمة المناخ

الجمعة، 14 يناير 2022 01:40 ص

عضو تنظيمية منتدى شباب العالم: أبرز أهداف ورش العمل الخروج بتوصيات أساسية لقمة المناخ

الجمعة، 14 يناير 2022 01:21 ص

وزير الكهرباء يلتقط تذكارية لوزيرتى التخطيط والهجرة فى ختام منتدى شباب العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 01:18 ص

مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: كل نسخة من منتدى شباب العالم ننفذ معظم التوصيات

الجمعة، 14 يناير 2022 01:10 ص

المحبة والأمل "صُنع فى مصر".. حفل مبهر ورسائل رئاسية عظيمة فى ختام منتدى شباب العالم (إنفوجراف)

الجمعة، 14 يناير 2022 12:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة