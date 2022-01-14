اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسي عن منتدى الشباب: كنا نحتاج لحوار صريح مثل هذا حول مستقبل العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 01:46 م
السيدة انتصار السيسي عن منتدى الشباب: كنا نحتاج لحوار صريح مثل هذا حول مستقبل العالم السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن فخرها واعتزازها بعد متابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"،: "بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا فى احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع".

حساب السيدة انتصار السيسى
حساب السيدة انتصار السيسى

 

وأضافت: "ولا يفوتنى هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين فى المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإننى إذ أهنئ منظمى المنتدى على النجاح الفائق فى اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإننى أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها".

 


السيدة انتصار السيسى

انتصار السيسى

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

شرم الشيخ

منتدى الشباب

شباب العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد لقائه مع السيدة انتصار السيسى.. الشاب المصرى الفائز بجائزة جنيف للاختراع: حسيت إن مجهودى "ماراحش هدر".. ويؤكد: رسالتى للشباب بلاش تهاجر وهاتحس بطعم النجاح فى بلدك

الخميس، 13 يناير 2022 01:41 م

السيدة انتصار السيسى: أحيى نماذج الشباب الملهمة.. رأيت فى أفكارهم مستقبل مصر

الخميس، 13 يناير 2022 12:02 م

السيدة انتصار السيسى تلتقى مجموعة من الملهمات وتوجه التحية لنساء مصر

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:02 م

السيدة انتصار السيسى: سعدت بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:15 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة