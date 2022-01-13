اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال تفقد معرضى "حياة كريمة" و"تراثنا" بالمنتدى..

السيدة انتصار السيسى: أحيى نماذج الشباب الملهمة.. رأيت فى أفكارهم مستقبل مصر

الخميس، 13 يناير 2022 12:02 م
السيدة انتصار السيسى: أحيى نماذج الشباب الملهمة.. رأيت فى أفكارهم مستقبل مصر السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية مع النماذج الشبابية الملهمة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بتفقد معرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم.
 
وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، إن ما شاهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير "حياة كريمة".
 
وتابعت: "كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".
 
271762865_489755732508699_613829837932143037_n
 

271789802_489755802508692_3692913008329573001_n
 
271789825_489755625842043_6975266480723419735_n
 
271790359_489755979175341_6047891705960663430_n
 

271791170_489755689175370_526966255329755515_n
 

271791865_489755792508693_8861704768290178558_n
 

271791887_489755852508687_8496433747022474118_n
 

271792746_489755842508688_8897317492994426203_n
 

271793680_489755569175382_5026656249897420488_n
 

271796965_489755635842042_6162261718949593383_n
 

271801291_489755745842031_2702553328472223719_n
 

271809037_489755679175371_1714323915809008869_n
 
 

السيدة انتصار السيسي

حياة كريمة

معرض تراثنا

منتدي شباب العالم

خبر

اخبار اليوم

منتدى شباب العالم 2022

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة