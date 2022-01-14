الأمم المتحدة: إقليم تيجراى الإثيوبى على شفا كارثة إنسانية

كتب وكالات

حذر برنامج الغذاء العالمى من كارثة إنسانية تهدد إقليم تيجراى شمال إثيوبيا على خلفية استمرار النزاع المسلح هناك منذ أكثر من عام.

🚨 NEWS ALERT 🚨



No food, no fuel, no funding: @WFP operations in northern #Ethiopia are at risk of grinding to a halt as fighting blocks the passage of food and fuel.



Full release 👇https://t.co/R49SORuRJq pic.twitter.com/pciDkPSsY2 — WFP Media (@WFP_Media) January 14, 2022

وأكد برنامج الغذاء العالمى فى بيان أصدره اليوم الجمعة، بحسب "روسيا اليوم"، أنه بصدد تعليق نقل المساعدات إلى الإقليم الإثيوبى مع احتدام القتال وخطورة الوضع هناك.

ووفقا للبيان، لم تصل إلى مدينة مقلى مركز تيجراى منذ منتصف ديسمبر الماضى أى قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وأشار البرنامج إلى أن احتياطيات الأغذية المخصصة للأطفال والنساء الذين يعانون من المجاعة كانت قد استنفدت، ومن المتوقع أن يتم فى الأسبوع القادم توزيع آخر احتياطيات الحبوب والبقول والزيت.

وقال المدير الإقليمى لشرق إفريقيا فى برنامج الغذاء العالمى مايكل دانفورد: "أصبحنا الآن مضطرين لاختيار من سيجوع لإنقاذ آخر من الموت".

وطالب دانفورد جميع أطراف النزاع بتقديم ضمانات فورية لتوفير ممرات إنسانية آمنة عبر جميع الطرق لنقل المساعدات إلى تيغراي، مضيفا أن البرنامج لم يتمكن من الوصول إلا لـ20% فقط من محتاجى المساعدات.