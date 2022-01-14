اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: إقليم تيجراى الإثيوبى على شفا كارثة إنسانية

الجمعة، 14 يناير 2022 06:57 م
الأمم المتحدة: إقليم تيجراى الإثيوبى على شفا كارثة إنسانية مأساة النازحين جراء الصراع فى إقليم تيجراى
كتب وكالات

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حذر برنامج الغذاء العالمى من كارثة إنسانية تهدد إقليم تيجراى شمال إثيوبيا على خلفية استمرار النزاع المسلح هناك منذ أكثر من عام.

وأكد برنامج الغذاء العالمى فى بيان أصدره اليوم الجمعة، بحسب "روسيا اليوم"، أنه بصدد تعليق نقل المساعدات إلى الإقليم الإثيوبى مع احتدام القتال وخطورة الوضع هناك.

 

ووفقا للبيان، لم تصل إلى مدينة مقلى مركز تيجراى منذ منتصف ديسمبر الماضى أى قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

 

وأشار البرنامج إلى أن احتياطيات الأغذية المخصصة للأطفال والنساء الذين يعانون من المجاعة كانت قد استنفدت، ومن المتوقع أن يتم فى الأسبوع القادم توزيع آخر احتياطيات الحبوب والبقول والزيت.

 

وقال المدير الإقليمى لشرق إفريقيا فى برنامج الغذاء العالمى مايكل دانفورد: "أصبحنا الآن مضطرين لاختيار من سيجوع لإنقاذ آخر من الموت".

 

وطالب دانفورد جميع أطراف النزاع بتقديم ضمانات فورية لتوفير ممرات إنسانية آمنة عبر جميع الطرق لنقل المساعدات إلى تيغراي، مضيفا أن البرنامج لم يتمكن من الوصول إلا لـ20% فقط من محتاجى المساعدات.

 

 


الأمم المتحدة

إقليم تيجراى الإثيوبى

كارثة إنسانية

الجيش الاثيوبى

العنف في اثيوبيا

جرائم ابى احمد

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