"الأسهم السعودية" تسجل أعلى مكاسب فى 20 شهرًا وتربح 415 مليار ريال

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ثاني أسبوع في عام 2022، وتصدر المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية ، بنسبة 5.66% ليسجل أعلى مكاسب في نحو 20 شهرًا، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 5.66% رابحًا 648.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 12079.01 نقطة، ليسجل أعلى مكاسب في نحو 20 شهرًا وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 954.7 مليون سهم بقيمة 36.7 مليار ريال عبر تنفيذ 1.7 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 415 مليار ريال ليغلق عند 10.394 تريليون ريال سعودي.

وتصدرت الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 17.67%، ثم سهم "ساب" بنسبة 13.66%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 13.22%، وتصدرت الأسهم المتراجعة على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.1%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 6.89%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.26%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.9 مليار ريال سعودي.



بورصة مسقط وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.88% رابحًا 78.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4266.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.4 مليون سهم بقيمة 23.9 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 242.8 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.437 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "إس إم إن باور" بنسبة 32.56%، أعقبه سهم "صناعة مواد البناء" بنسبة 13.51%، يليه سهم "الدولية للاستثمارات المالية" بنسبة 9.68%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 8.7%، أعقبه سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 8.44%، يليه سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 6.25%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.12% رابحًا 292.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7389.50 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 4.6% رابحًا 354.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8058.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.65% رابحًا 156.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.49 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 3.45% رابحًا 212.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6384.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.9 مليار سهم بقيمة 401.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 68.8 ألف صفقة.