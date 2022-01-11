صعود بورصات السعودية والكويت والبحرين بجلسة الثلاثاء.. وهبوط قطر والإمارات

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.53% رابحًا 178.72 نقطة ليغلق عند مستوى 11843.55 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% رابحًا 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1794.93 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.51% خاسرًا 25.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8332.69 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.67% خاسرًا 21.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3207.81 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.53% رابحًا 178.72 نقطة ليغلق عند مستوى 11843.55 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.15% رابحًا 297.77 نقطة ليغلق عند مستوى 26143.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 186 مليون سهم بقيمة 8.02 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 6.39%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.7%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%، ثم قطاعي الطاقة والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.98%، 0.97%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، 0.62%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%.

وقفز 110 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة تداول" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 6.69%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 6.5%، وتراجع 85 سهمًا على رأسها سهم "إكسترا" بنسبة 2.21%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 2.17%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 719.2 ريال سعودي.



بورصة البحرين كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% رابحًا 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1794.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 862.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 16.51% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.29%، 1.54%، 0.19%، على التوالي، وصعد سهم شركة إنوفست بنسبة 1.22%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.69%، وهبط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.33%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.95% رابحًا 68.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7258.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% رابحًا 75.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7871.38 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.90% رابحًا 54.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6069.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81% رابحًا 50.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6356.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 365.5 مليون سهم بقيمة 76.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.55%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.1%.

بورصة أبو ظبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.51% خاسرًا 25.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8332.69 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.678 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 268.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 6906 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.62%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.42%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 13.64%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.82%، ثم سهم " شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.92%، وتراجع 51 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.69%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.59%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 393.8 مليون درهم.

بورصة دبي وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.67% خاسرًا 21.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3207.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 338.4 مليون سهم محققة ما قيمته 406.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5861 صفقة لعدد 30 سهمًا، وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.18%.

وتراجعت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.81%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.09%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 69 مليون ورقة بقيمة 89.7 مليون درهم.



بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 3.94 نقطة ليغلق عند مستوى 12052.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 123.7 مليون سهم بقيمة 441 مليون ريال عبر تنفيذ 8336 صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.3%، يليه قطاعي الصناعات والاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.52%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03%.