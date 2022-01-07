ارتفاع بورصات الخليج فى أول أسبوع بعام 2022.. والأسهم السعودية تصعد بنسبة 1.32%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في عام 2022، وتصدر المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.42% رابحًا 58.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4188.24 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 1.32% رابحًا 148.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 11430.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.77% رابحًا 54.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7097.26 نقطة.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.32% رابحًا 148.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 11430.51 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 735.2 مليون سهم بقيمة 27.1 مليار ريال عبر تنفيذ 1.4 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 29.2 مليار ريال ليغلق عند 9.979 تريليون ريال سعودي.

وتصدرت الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "مبكو" بنسبة 10.09%، ثم سهم "العربي" بنسبة 9.27%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 8.7%، وتصدرت الأسهم المتراجعة على رأسها سهم "صدر" بنسبة 19.92%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 11.19%، ثم سهم "باتك" بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.2 مليار ريال سعودي.



بورصة مسقط وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.42% رابحًا 58.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4188.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 53.1 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 102.45 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.194 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للتمويل" بنسبة 9.78%، أعقبه سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 7.44%، يليه سهم "صناعة مواد البناء" بنسبة 5.71%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "عمان للتأمين" بنسبة 10.13%، أعقبه سهم "ظفار للاستثمار" بنسبة 10%، يليه سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 9.9%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% رابحًا 54.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7097.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 64.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7703.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% رابحًا 31.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5917.78 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% رابحًا 63.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 936.12 مليون سهم بقيمة 186.05 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 32.5 ألف صفقة.