الأحد.. آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة عن الأراضى

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية و قطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، هو يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير الجارى، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وأضاف "الجزار"، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه يتم منح التيسيرات فى الحالات الساري تخصيصها والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، مع تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، ويلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن استيفاء هذه الشروط حتى يمكن تنفيذ التيسيرات.