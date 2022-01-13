مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة السادات

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف والصحى، مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة السادات، يرافقهما المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والدكتور أحمد سعد، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان لشئون المرافق، ومسئولو المرافق وجهاز المدينة.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة باستعراض منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة السادات من خلال عرض تقديمى قام به رئيس الجهاز، ثم المرور على منظومة محطات معالجة الصرف الصحى بالمدينة.

وشملت زيارة مسئولى الوزارة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/يوم، والتى يتم استخدام مياه الصرف الصحي الآدمي المعالجة فيها لزراعة المسطحات الخضراء بالمدينة، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن المحطة تعمل بنظام التهوية المطولة بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه، وتخدم المحطة رى الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان بالإضافة الى استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في رى المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية.

كما تم المرور على محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى التى بلغ متوسط نسبة الإنجاز بها 70% والتى تعمل بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/يوم بقيمة استثمارات بلغت 64.8 مليون جنيه، حيث تقوم المحطة برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة من أجل معالجة هذه المياه وإعادة إستخدامها فى ري الغابات الشجرية، والمسطحات الخضراء بالمدينة، كما قام الوفد بزيارة أعمال تطوير مركز خدمة العملاء بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة.

وفى نهاية الجولة أثنى الوفد على أعمال تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى التى يقوم بها جهاز تنمية مدينة السادات، لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوى تلبية لاحتياجات المدينة، وما تشهده من تطور كبير فى مختلف الجوانب الصناعية والسكنية والخدمية.