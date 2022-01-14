اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 04:59 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد الضحايا جراء حادث القطار في الهند إلى 46 قتيلاً ومصابًا

الجمعة، 14 يناير 2022 04:31 م
ارتفاع عدد الضحايا جراء حادث القطار في الهند إلى 46 قتيلاً ومصابًا قطار في الهند
أ ش أ

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أعلن مسئولون في الهند، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء حادث خروج قطار عن مساره في ولاية "البنغال الغربية"، أمس الخميس، إلى تسعة قتلى و37 مصابًا.


وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم ستة حالتهم خطيرة.
من جانبه، قدم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تعازيه لعائلات ضحايا حادث القطار، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


وكانت 12 عربة من القطار قد خرجت عن القضبان بالقرب من بلدة "مايناجوري" في مقاطعة "جالبيجوري" بولاية "البنغال الغربية"، حيث كان في طريقه من ولاية "راجستان" إلى ولاية "آسام".


يشار إلى أن حوادث القطارات تشيع في الهند بسبب تهالك السكك الحديدية والقطارات، وكان 127 شخصًا قد لقوا حتفهم عام 2016 جراء خروج 14 عربة قطار عن القضبان بولاية "أوتار براديش" والتي تعد إحدى أسوأ حوادث القطارات في البلاد.


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