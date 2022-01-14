اليوم السابع
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ارتفاع الطلب على النفط فى الشرق الأوسط وأفريقيا بواقع 570 ألـف برميـل يـوميا

الجمعة، 14 يناير 2022 04:00 ص
ارتفاع الطلب على النفط فى الشرق الأوسط وأفريقيا بواقع 570 ألـف برميـل يـوميا نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 1.1 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 2.1 % مقارنـة بـالربع السابق ، ليصـل إلـى نـحـو 52.3 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 3.2 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 6.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي،وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، إلى أنه من ضمن تلك الدول، ارتفاع الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيـا خـلال الربع الثالث من عام 2021 بنحـو 570 ألـف برميـل / يـوم مقارنـة بـالربع السابق ليصـل إلـى 12.4 مليـون برميل / بوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 730 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي .

وأضاف التقرير، ارتفاع طلب الدول العربية على النفط بواقع 300 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ، ليصـل إلى 6.9 مليون برميل / يوم ، أي ما يشكل نحو 13.2 % من إجمالي طلـب دول خـارج منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث مـن عـام 2021 ، مرتفعـاً بنحـو 200 ألف برميـل / يوم مقارنـة بالربع المماثل من العام الماضي .

وذكر التقرير، أن طلب الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيـا ارتفع بواقع 270 ألف برميل / بوم مقارنة بالربع السابق ليصـل إلـى 5.5 مليـون برميـل يـوم ، مرتفعـاً بنحـو 530 ألف برميل / يوم على أساس سنوي . وتابع التقرير، أنه قد تباطئ نمو الطلب الصيني، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الآسيوي وقاطرة التعافي في السوق المذكورة، حيث ارتفع بنحو 310 ألف برميل / يـوم أو بنسبة 2.2 % مقارنـة بـالربع السابق الذي شهد نموا بلغت نسبته 8.9 % ، ليصل إلى 14.6 مليون برميل / يوم خلال الربع الثالث من عام 2021 ، مرتفعاً بنحو 760 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي . ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى الفيضانات الشديدة التـي شهدتها الأجزاء الوسطى والشرقية مـن الـبلاد ، وتدابير مواجهة تفشي المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا وأزمة الطاقة .


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اسعار النفط

الشرق الاوسط

افريقيا

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