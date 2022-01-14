إصابة مستشار الأمن القومى الاسرائيلى ووزير الإسكان بفيروس كورونا

كتب وكالات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، بأن مستشار الأمن القومى الإسرائيلى إيال هولتا، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، أصيبا بفيروس كورونا.

وأعلن إلكين فى تغريدة عبر حسابه فى تويتر إصابته بالفيروس، فى حين طلب من كل شخص قابله فى الأيام الأخيرة، إجراء اختبار للكشف عن كورونا، وفقاً لقواعد وزارة الصحة الإسرائيلية.

فيما أعلن مكتب وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد، دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.