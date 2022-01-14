إصابة مستشار الأمن القومى الاسرائيلى ووزير الإسكان بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، بأن مستشار الأمن القومى الإسرائيلى إيال هولتا، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، أصيبا بفيروس كورونا.
وأعلن إلكين فى تغريدة عبر حسابه فى تويتر إصابته بالفيروس، فى حين طلب من كل شخص قابله فى الأيام الأخيرة، إجراء اختبار للكشف عن كورونا، وفقاً لقواعد وزارة الصحة الإسرائيلية.
فيما أعلن مكتب وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد، دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أكد مكتب لابيد أن الوزير سيلتزم بالحجر المنزلي ويخضع للفحوصات اللازمة.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.
و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بـ فيروس كورونا بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بالفيروس.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بـ فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة