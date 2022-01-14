اليوم السابع
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أول صورة رسمية للعائلة الإمبراطورية اليابانية بدون "ماكو" بعد تخليها عن لقبها

الجمعة، 14 يناير 2022 03:30 م
أول صورة رسمية للعائلة الإمبراطورية اليابانية بدون "ماكو" بعد تخليها عن لقبها أول صورة للعائلة الإمبراطورية اليابانية بدون ابنتهم ماكو
كتب: إيهاب محمد

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أصدرت العائلة الإمبراطورية اليابانية أول صورة رسمية بدون الأميرة السابقة ماكو منذ أن تخلت عن لقبها لتتزوج من صديقها من عامه الشعب.

ماكو، البالغة من العمر 30 عاما، هى الابنة الكبرى لولي العهد الأمير فوميهيتو، وابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو، تخلت عن مكانها في العائلة الإمبراطورية فى أكتوبر الماضى، عندما تزوجت من صديقها في الجامعة كي كومورو، وانتقل الزوجان منذ ذلك الحين إلى شقة بغرفة نوم واحدة في نيويورك، حيث يعمل كومورو، محام.

اسرة الاميرة ماكو
أسرة الأميرة السابقة ماكو فى صورة جديدة بدونها

أصدرت الأسرة الإمبراطورية اليابانية، صورة ظهر فيها والديها، ولى العهد الأمير أكيشينو، وولى العهد الأميرة كيكو، فيما يقف فى الخلف الأميرة كاكو، والأمير هيساهيتو، والتقطت العائلة هذه الصورة بمناسبة العام الجديد، وفى الوقت الذى تغيبت فيه الأميرة السابقة ماكو عن الصورة، ظهر شقيقها الأمير هيساهيتو، البالغ من العمر 15 عامًا، وشقيقتها الأميرة كاكو، البالغة من العمر 27 عامًا، والتقطت الصورة الحديثة في مقر إقامتهم الرسمى في طوكيو.


الاميرة ماكو

اسرة الأميرة ماكو

ماكو

العائلة الامبراطورية اليابانية

الامبراطور اليابانى

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