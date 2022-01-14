أشهى مأكولات بحرية بدمياط.. شوربة البحر والصيادية والسنجارى الدمياطى

دمياط معتز الشربينى

تشتهر محافظة دمياط بأنها تضم أكبر أسطول صيد فى السواحل المصرية حيث تمثل 65٪ من أسطول الصيد البحرى وتنتشر فيها أجود أنواع الأسماك بأنواعها المختلفة.

وتعتبر أسواق الأسماك بدمياط من الأسواق الشهيرة تضم العديد من المحلات لبيع الأسماك وتجهيزها بالأكلات المختلفة والمتنوعة التى تبرز عظمة أبناء دمياط فى طهى الأسماك والأنواع فى الأطباق المختلفة.

اليوم السابع التقى أصحاب محلات تجهيز وجبات الأسماك بسوق القنطرة الشهير ببيع وتجهيز الأسماك.

ويقول صالح الأرنؤطى أحد أصحاب محلات تجهيز وجبات الأسماك دمياط محافظة ساحلية تشتهر بالأسماك ويوجد بها انواع كثيرة ومحلات تجهيز الأسماك تعمل على توفير افضل الوجبات وكل محل يتفنن فى صناعة الأسماك ومنتجات البحر لكافة أشكالها لتلبية رغبات المواطن الدمياطى .

وأضاف الارنؤطى أنه من أشهر الوجبات فى دمياط سندوتش المانسية عبارة عن جمبرى وسيبيا وسبيط بسعر 25 جنيها ومكرونة إلى فود وشوربة السى فود، الطواجن مثل ملوخية بالحمبرى بسعر 40 جنيها، شوربة البحر بها جمبرى وسيبيا وسبيط بسعر 50 جنيها، طبق مشكل جمبرى وسيبيا 100 جنيه، كفتة جمبرى 60 جنيها للوجبة.

وأضاف الأرنؤطى، هناك وجبات يتم الاتفاق عليها بالطلب حسب رغبة الزبون وهى اكلات أرز بالجمبرى، الصيادية الدمياطى، السنجارى الدمياطى، اسماك الزيت والليمون، صوانى الأسماك المختلفة.

وأشار إلى أن يومى الخميس والجمعة أفضل أيام العمل لزيادة الإقبال على الشراء ويتم توفير وجبات متعددة ومتنوعة وعمل عروض على الأسعار، لتلبية رغبة الزبون.



أشهى مأكولات بحرية بدمياط (1)



أشهى مأكولات بحرية بدمياط (2)