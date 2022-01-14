طقس دمياط الآن.. شمس غائمة وانخفاض الحرارة والمحافظة ترفع درجة الاستعداد..لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن.. شمس غائمة وانخفاض الحرارة والمحافظة ترفع درجة الاستعداد، وتعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس المتقلب منذ أمس الخميس، وشهدت اغلب المدن سقوط أمطار غزيرة الى متوسطة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، تراوحت بين 13 :16 درجة وتصل إلى انخفاض ملحوظ فى ساعات الليل تصل لدرجة الصقيع.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية، واستمرار عمل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.