اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 02:13 م
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أسعار النفط تسجل 85.41 دولار لبرنت و82.81 دولار للخام الأمريكي

الجمعة، 14 يناير 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 85.41 دولار لبرنت و82.81 دولار للخام الأمريكي حقول نفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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واصلت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعها وبلغت 85.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.81 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إن نظام الميزانية الروسية يحتاج للاستعداد للتحول في قطاع الطاقة لأنه في غضون 20 عاما قد يتوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية.

وأضاف كودرين -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية يوم الخميس:  توجد قوانين في الميزانية الروسية تهدف للحد من إنفاق عائدات النفط وضمان عدم الاعتماد على عائداته"، مشيرا إلى أن هذه القوانين تحد من زيادة الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط وبذلك يتم تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وتابع كودرين، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية: "وفقا لقواعد الميزانية يحظر إنفاق الأموال من بيع النفط فوق سعر 44 - 45 دولارا للبرميل، أي لا يتم إنفاق الأموال من بيع النفط فوق هذا السعر، وفي المستقبل يجب خفض هذا المستوى إلى 40 دولارا و 30 دولارا، للعمل على تقليل الاعتماد على النفط".


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