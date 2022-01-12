اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 83.45 دولار لبرنت و81.17 للخام الأمريكي

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 83.45 دولار لبرنت و81.17 للخام الأمريكي نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم ،83.45دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.17دولار للبرميل. أفادت صحيفة (إزفستيا) الروسية بأن أسعار النفط تجاوزت 82 دولارًا للبرميل الأثنين، وسط مخاوف بشأن الإمدادات من كازاخستان وليبيا، لافتة إلى أن الاضطرابات في كازاخستان والوضع الليبي يؤثران على أسعار النفط العالمية.

ورجحت الصحيفة، بناء على توقع الخبراء، أن يتجاوز أسعار نفط برنت في الشهر المقبل 84 دولارًا للبرميل، مشيرة إلى أن الأسعار قفزت بالفعل بنسبة 5٪ الأسبوع الماضي بعد "التمرد الفاشل" في كازاخستان.

ووفقا للمحللين، ستعاود أزمة فيروس كورونا العالمية الظهور بعد استقرار الوضع في كازاخستان التي شهدت أعمال عنف منذ بداية الشهر الجاري.

وقال محلل اقتصادي للصحيفة الروسية إنه في الأيام المقبلة، قد يصل سعر الذهب الأسود إلى 84 دولارًا للبرميل، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن يستمر الارتفاع في أسعار النفط، لكن زيادة سعره قد يتسبب في رد فعل سلبي من أكبر الدول المستوردة، مما قد يؤدي إلى تحرير منسق لاحتياطيات النفط لتقليل الضغط على الأسعار، وهو ما حدث بالفعل في خريف عام 2021".

وسجلت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.


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