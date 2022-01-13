اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 84.38 دولارا لبرنت و82.37 للخام الأمريكى

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 84.38 دولارا لبرنت و82.37 للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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واصلت أسعار النفط اليوم ارتفاعها حيث سجلت ،84.38دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.37 دولار للبرميل.

وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إن نظام الميزانية الروسية يحتاج للاستعداد للتحول في قطاع الطاقة لأنه في غضون 20 عاما قد يتوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية. وأضاف كودرين -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس:

" توجد قوانين في الميزانية الروسية تهدف للحد من إنفاق عائدات النفط وضمان عدم الاعتماد على عائداته"، مشيرا إلى أن هذه القوانين تحد من زيادة الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط وبذلك يتم تقليل الاعتماد على إيرادات النفط. وتابع كودرين، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية: "وفقا لقواعد الميزانية يحظر إنفاق الأموال من بيع النفط فوق سعر 44 - 45 دولارا للبرميل، أي لا يتم إنفاق الأموال من بيع النفط فوق هذا السعر، وفي المستقبل يجب خفض هذا المستوى إلى 40 دولارا و 30 دولارا، للعمل على تقليل الاعتماد على النفط".

وسجلت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.


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