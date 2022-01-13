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7 خطوات لبناء نظام مناعة قوى لمحاربة أوميكرون والعدوى الفيروسية

الخميس، 13 يناير 2022 06:00 ص
7 خطوات لبناء نظام مناعة قوى لمحاربة أوميكرون والعدوى الفيروسية حماية من الفيروسات
كتبت إيناس البنا

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مع استمرار وجود فيروس كورونا، يعتمد الناس على الأساليب التي تم تعلمها من خلال الموجات السابقة لمكافحة الوباء الفيروسي، وقد أدى توافر اللقاحات وإدارتها إلى تغيير مسار الأحداث إلى حد كبير، وبصرف النظر عن التدخل الطبي، يراهن الناس كثيرًا على مناعتهم، لمحاربة أي عدوى محتملة، حيث إن مناعة الشخص تبقى هى الأساس، وفيما يلى 7 خطوات لتعزيز المناعة وفقًا للخبراء حسبما أشار موقع " Harvard Health".

 7 خطوات لمناعة أقوى:
 

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا:
 

تناول طبقًا من الفواكه الملونة بألوان قوس قزح، والخضراوات، والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة، والكثير من الماء. حمية البحر الأبيض المتوسط هي أحد الخيارات التي تشمل هذه الأنواع من الأطعمة.

اسأل طبيبك عن المكملات:
 

يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية الفردية إلى تغيير الاستجابة المناعية للجسم، وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن النقص في الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس وحمض الفوليك والفيتامينات A و B6 و C و D و E يمكن أن يغير الاستجابات المناعية. تساعد هذه العناصر الغذائية جهاز المناعة على حماية الخلايا السليمة ، ودعم نمو ونشاط الخلايا المناعية ، وإنتاج الأجسام المضادة. يعرضنا نقص الإمداد المناسب بالمغذيات من خلال النظام الغذائي لخطر أكبر للإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية وغيرها.

توقف عن التدخين
 

 تظهر الأبحاث  أن تدخين السجائر يرتبط بالعديد من الأمراض ويشكل تحديًا خطيرًا لنظام الرعاية الصحية الحالي في جميع أنحاء العالم، يؤثر التدخين على كل من المناعة الفطرية والتكيفية ويلعب دورًا مزدوجًا في تنظيم المناعة إما عن طريق تفاقم الاستجابات المناعية المسببة للأمراض أو إضعاف المناعة الدفاعية.

مارس تمارين رياضية معتدلة:
 

 هناك أدلة على انخفاض معدلات حدوث التهابات الجهاز التنفسي الحادة، ومدة وشدة الأعراض وخطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي المعدية لدى الأفراد الذين يمارسون الرياضة بمستويات عالية مناسبة . علاوة على ذلك ، تشير دراسات مختلفة إلى أن التمارين البدنية المنتظمة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بانخفاض معدل الوفيات من الالتهاب الرئوي والإنفلونزا ، والتحسينات في وظائف القلب والجهاز التنفسي ، والاستجابة للقاح ، واستقلاب الجلوكوز ، والدهون والأنسولين.

احصل على قسط كافٍ من النوم:
 

يجب النوم لمدة 7-9 ساعات ليلاً، حاول الاحتفاظ بجدول نوم ، والاستيقاظ والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، تنظم ساعتنا الجسدية ، أو إيقاع الساعة البيولوجية ، الشعور بالنعاس واليقظة، وقد أدى العمل من المنزل والاستخدام المستمر للشاشات الرقمية إلى تعكير صفو ساعات الأولاد لدينا وخروجها عن إيقاعها مع الطبيعة.

 يقول تقرير هارفارد إنه إذا حافظنا على جدول نوم ثابت، فيمكن أن يساعد ذلك في موازنة إيقاع الساعة البيولوجية حتى نتمكن من الدخول في نوم أعمق وأكثر راحة.

إدارة التوتر:
 

عندما نشعر بالتوتر، تقل قدرة الجهاز المناعي على محاربة المستضدات، وهذا هو السبب في أننا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يمكن لهرمون الإجهاد الكورتيكوستيرويد أن يثبط فعالية جهاز المناعة (على سبيل المثال يقلل من عدد الخلايا الليمفاوية) ويدفعنا أيضًا نحو سلوك غير صحي مثل الشرب أو التدخين.

اغسل يديك طوال اليوم:
 

 خاصة منذ انتشار وباء COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، اعتمد معظمنا أنماط حياة صحية ، بعناية، عقم يدك بمطهر كحولي عالي الجودة موصوف من قبل الأطباء في حالة عدم توفر الماء والصابون. خلاف ذلك ، فإن الخيار الأفضل هو غسل يديك عدة مرات في اليوم ، خاصة عند الخروج من الخارج ، قبل وبعد تحضير الطعام وتناوله ، وبعد استخدام المرحاض ، وبعد السعال أو نفث أنفك.


حماية من الفيروسات

فيروس كورونا

نصائح للحماية من كورونا

غسل اليدين

إدارة التوتر

مناعة ضد الفيروسات

اليوم السابع بلس

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