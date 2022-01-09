نهير عبد النبى

فى فصل الشتاء يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا وخصوصا مرضى الحساسية والربو وهنا ينصح بتعزيز المناعة ، فالمناعة لها دور كبير فى تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعد فى تقوية المناعة ومنها:

طرق لتعزيز مناعتك وحماية جسمك من أمراض الشتاء

1:احصل على قسط كافٍ من النوم

في الواقع ، يرتبط النوم غير الكافي أو السيئ بزيادة القابلية للإصابة بالمرض، وهناك دراسة أجريت على 164 من البالغين الأصحاء، كان أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات كل ليلة أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من أولئك الذين ينامون 6 ساعات أو أكثر كل ليلة.

2:تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة

الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

حيث تحتوي العديد من الأطعمة النباتية الكاملة على مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي ، وكلها قد تقلل من قابليتك للإصابة بالأمراض.

3: تناول المزيد من الدهون الصحية

قد تعمل الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والسلمون، على تعزيز استجابة الجسم المناعية لمسببات الأمراض عن طريق تقليل الالتهاب، على الرغم من أن الالتهاب منخفض المستوى هو استجابة طبيعية للإجهاد أو الإصابة، إلا أن الالتهاب المزمن يمكن أن يثبط جهاز المناعة لديك.

يرتبط زيت الزيتون، وهو مضاد شديد للالتهابات، بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد خصائصه المضادة للالتهابات جسمك على محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة المسببة للأمراض.

4: تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك

تناول المزيد من الأطعمة المخمرة أو تناول مكملات البروبيوتيك، وتشمل هذه الأطعمة الزبادي ومخلل الملفوف.

5:الحد من السكريات المضافة

تشير الأبحاث إلى أن السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة قد تساهم بشكل غير متناسب في زيادة الوزن والسمنة ، وقد تؤدي السمنة أيضًا إلى زيادة خطر إصابتك بالمرض.

وفقًا لدراسة أجريت على حوالي 1000 شخص ، كان الأشخاص المصابون بالسمنة والذين تم إعطاؤهم لقاح الإنفلونزا أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسمنة والذين تلقوا اللقاح.