اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: ليس لدينا ملاحظات أو رفض لأى نوع من التعاون مع إفريقيا

الخميس، 13 يناير 2022 05:16 م
الرئيس السيسى: ليس لدينا ملاحظات أو رفض لأى نوع من التعاون مع إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيي الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم، إنه "فيما يخص موضوع التأشيرة الموحدة للدول الإفريقية، عندما كانت مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي كل الشواغل التي كانت موجودة كنا حريصين إننا نتحرك فيها، واتكلمنا على البنية الأساسية القارية واتفاقية التجارة الحرة الإطارية، ودى تدخلنا في شأن تانى، وأى موضوع يطرح مثل هذا، هو موضوع متقدم جدا لأنه بالطبع النظم والآليات الموجودة بالاتحاد الأوروبى تستطيع تيسير الأمر بشكل كبير، وليس لدينا أى ملاحظات أو رفض لأى نوع من أنواع التعاون مع إفريقيا".
 
وأضاف: "فى قمة المناخ التى ستعقد آخر هذا العام نتعاون مع مجموعة من المفاوضين الأفارقة، عاوزين المؤتمر يبقى فرصة يتكلم عن أكثر الدول تضررا، وأكثر الدول حاجة للدعم من أجل تجاوز الأضرار الناجمة عن المناخ".
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "لو الناس مش عاوزانا تقول لأ واحنا نمشى وييجى حد تانى"

الخميس، 13 يناير 2022 05:03 م

الرئيس السيسي: ندير سياستنا بمنتهى التوازن

الخميس، 13 يناير 2022 05:01 م

الرئيس السيسي: الموازنة المتاحة تساوى 10% من الأموال المطلوبة لإدارة الدولة

الخميس، 13 يناير 2022 04:57 م

الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب: أنا مستعد أعمل انتخابات كل سنة فى مصر

الخميس، 13 يناير 2022 04:56 م

الرئيس السيسي: دول أوروبا لم تحتاج تعزيز التعليم أو الصحة بسبب عدم زيادة سكانها

الخميس، 13 يناير 2022 04:55 م

الرئيس السيسي: من حق كل واحد يعتقد إنه الأفضل ولكن فرض ذلك على الآخرين تخلف

الخميس، 13 يناير 2022 04:48 م

الرئيس السيسي للصحفيين: "مؤمن بحرية التعبير وبنتكلم مع بعض كتير"

الخميس، 13 يناير 2022 04:43 م

الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب: "مافيش حد له الكلمة العليا فى أى موضوع"

الخميس، 13 يناير 2022 04:42 م

الرئيس السيسي يعقد لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم

الخميس، 13 يناير 2022 04:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة