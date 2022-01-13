نائب محافظ البحيرة تتابع سير العمل وتوافر الأدوية بمستشفى الدلنجات.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز ومدينة الدلنجات بحضور مجدى إبراهيم رئيس المدينة، تابعا خلالها انتظام سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزى، وتفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ والأماكن المخصصة للعزل وقسم حضانات الأطفال وقسم الغسيل الكلوى، وتم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافرها بكميات كافية.

والتقت نائب المحافظ، بعض المرضى وذويهم للتأكد من انتظام تطبيق الخدمة الطبية على أعلى مستوى .

وتفقدت انتظام لجان امتحانات محو الأمية عن دورة يناير 2022 بنطاق مركز الدلنجات وأشادت بجميع المتقدمين للامتحان، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح بالإصرار على العمل وطلب العلم والتفوق .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى المترددين والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.