ميناء الإسكندرية يشهد تداول 243 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركه الملاحه وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الاسكندرية ، نشاطا ملحوظا خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 243 ألف طن تقريبا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 2111 حاوية مكافئة.



وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 58 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.



وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.



