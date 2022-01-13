ميناء الإسكندرية يشهد تداول 243 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية

شهدت حركه الملاحه وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الاسكندرية ، نشاطا ملحوظا خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 243 ألف طن تقريبا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 2111 حاوية مكافئة.
وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 58 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
ميناء الإسكندرية يشهد تداول 243 ألف طن بضائع وسلع استراتيجيةالخميس، 13 يناير 2022 05:06 م
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شهدت حركه الملاحه وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الاسكندرية ، نشاطا ملحوظا خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 243 ألف طن تقريبا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 2111 حاوية مكافئة.
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