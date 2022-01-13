مقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات وضبط المتهم فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه بإحدى قرى العياط في الجيزة، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على " يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".



وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.