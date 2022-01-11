المشدد 5 سنوات لعامل بسوق الجملة ببنها قتل عاملا خلال مشاجرة لخلاف على ناولون حمولة بطيخ

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل بسوق الجملة ببنها، قتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي ناولون تنزيل حمولة بطيخ بمبلغ 25 جنيها.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11949 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك علي إثر مشاجرة نشبت بين المتهم وبين شخص اخر، فتدخل المجني عليها وفضها، ثم ترك محل الواقعة وانتقل المتهم لأحد بوابات الخروج للسوق وما أن شاهد المجني عليه والشخص الأخر فوجه لهم المتهم سيلا من السباب فتوقفت وتوجها له ومعهم عصا خشبية فاستل المتهم سكنيا وطعن المجني عليه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وكان سوق الخضار بمدينة بنها، الأربعاء، شهد جريمة قتل بشعة بعد نشوب مشاجرة بين عاملين داخل السوق للخلاف على مبلغ 25 جنيها، وانتهت المشاجرة بطعن أحدهم زميله بالسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة، والقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "ر ا ع"، عامل، جثة هامدة، إثر عدة طعنات، فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية السابق، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية السابق، وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة عامل زميل المجني عليه "م ح م" ويعمل معه في سوق الخضار بمدينة بنها.



وأثناء قيامهم بتنزيل حمولة بطيخ من إحدى سيارات النقل تشاجروا للخلاف على مبلغ 25 جنيها، فنشبت بينهم مشاجرة وطعن أحدهم المجني عليه بسكين كانت بحوزته، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة جثة المجنى عليه، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.