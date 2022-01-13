مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بمنزل أسرته فى إحدى قرى العياط بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من شرفة الشقة محل سكنة بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة العياط فى الجيزة، وتم نقله إلي المستشفي.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باستقبال جثة "ياسين. أ. ع" 3 سنوات، به آثار كسور ونزيف داخلي وادعاء سقوط من علو ومقيم بقرية اللشت بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرته، أفادوا باختلال توازنه وسقوطه من شرفة الشقة محل سكنهم، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.