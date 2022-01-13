محافظ شمال سيناء يوجه بتوصيل الخدمات الأساسية بالقرى العائدة بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي تقديم وتوصيل الخدمات الأساسية المتنوعة للمواطنين في القري العائدة بالشيخ زويد، خاصة القري الام.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان أن المحافظ شدد خلال الاجتماع التنفيذي المصغر، والذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، سعيد عرادة، مساعد المحافظ لشئون القري بالشيخ زويد ورفح، طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ومديري المديريات المعنية.. الجهاز التنفيذي بالتعرف علي احتياجات المواطنين، وتلبيتها، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه .

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنتين تضم ممثلين عن المديريات المختلفة ، أحدهما للمرور علي القرية الام بالخروبة، والثانية للمرور علي التجمعات التابعة لها، للتعرف علي الاحتياجات الأساسية المطلوبة علي الطبيعية، ووضع مخطط تمهيدا لعودة المواطنين إليها،لافتا الي ان قرية الخروبة تضم 14 تابع سكني.







الإجتماع



جانب من الإجتماع



حضور الاجتماع



