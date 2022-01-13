لحظة الحكم على قاتل مهندس الدقهلية بتحويل أوراقه لمفتى الجمهورية.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا ، للحظة نطق الحكم على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية، بتحويل أوراقة لمفتى الجمهورية، حيث قضت محكمة جنايات المنصورة، على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بإحالة أوراقه لمفتى الدير المصرية ، لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.

كانت محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقائه فى النيل لليوم للمرافعة.

وطالب محامى المتهم باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجنى عليه، وتشريحها مستنداً في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التى أدت لسبب الوفاه، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتى تنال من صحة التحريات التى تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.





