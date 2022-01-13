اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 05:51 ص
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كيف يساعد الدعم العاطفى فى فقدان الوزن؟ دراسة توضح

الخميس، 13 يناير 2022 05:00 ص
كيف يساعد الدعم العاطفى فى فقدان الوزن؟ دراسة توضح انقاص الوزن
كتبت فاطمة خليل

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يعتقد الكثير منا أن اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية أو ممارسة التمارين الرياضية لعدد كبير من الساعات - أو كليهما - هي الطريقة الوحيدة للتخلص من الوزن الزائد، ولكن اقترحت دراسة جديدة طريقة بسيطة لخداع العقل لمساعدتك على تناول الطعام بشكل مناسب ودون إفراط، بحسب ما ذكر موقع "times now news".

وأوضحت الدراسة أن الاحتفاظ بسجل للمشاعر الغذائية لمعرفة المحفزات المسئولة عن نوبات الإفراط في تناول الطعام بما يتجاوز الشبع من أفضل الطرق لإنقاص الوزن.

وفي دراسة نُشرت في The Frontier in Endocrinology، حللّ الخبراء تأثير اليقظة والدعم العاطفي على نوبات الإفراط في تناول الطعام، حيث شارك في الدراسة 42 بالغًا، معظمهم من النساء مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) 40 وما فوق - 6 مشاركين خضعوا لجراحة السمنة - حرص الخبراء على خلق بيئة يشعر فيها المشاركون بالدعم والأمان والراحة في الحديث عن فترة 10 أسابيع من فقدان الوزن.

وقال الخبراء إن هدفهم الرئيسي هو التأكد من أن المشاركين على دراية بالصلة بين الصحة العقلية ووزن الجسم.

قال قائد الدراسة إن الهدف بالنسبة لهم هو جعل المشاركين أكثر وعيًا بالتحديات التي يواجهونها يوميًا والاستراتيجيات المفيدة ذات الصلة نتيجة لذلك، ونجح المشاركون في اكتشاف نمط الحياة والمحفزات المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام.

وشهد المشاركون انخفاضًا بنسبة 30% في حالات الإفراط في تناول الطعام وتحسنًا في الصحة العاطفية - القلق والاكتئاب والتهيج والاضطراب بالإضافة إلى ذلك، شعروا بأنهم أقل تقييدًا في الأنشطة الاجتماعية.

كيف يعمل الدعم العاطفي لفقدان الوزن؟
 

يمكن للشخص تقييم البيئة في المنزل وفي الهواء الطلق، وتقييم أنماط الأكل الخاصة بهم على مدار الأسبوع.

من المهم أن تكون على دراية بما ينوي الشخص تغييره من خلال فهم أسلوب الأكل أولاً.

اقترح الخبراء الاحتفاظ بسجل للمشاعر الغذائية لمعرفة المسببات المسؤولة عن نوبات الإفراط في تناول الطعام بما يتجاوز الشبع.

إن معرفة العوائق النفسية التي تحول دون إنقاص الوزن هي الخطوة الأولى نحو الحصول على مؤشر كتلة جسم أكثر صحة ، ومن المفارقات أنه لا يمكن لأي شخص معرفة هذه القيود بمفرده.

أطعمة تدعم فقدان الوزن
 

أثناء محاولة إنقاص الوزن، من المهم معرفة العناصر الغذائية التي تعمل بشكل أفضل لهذا الغرض وتشمل هذه:

-البروتينات الأساسية

-الكربوهيدرات المعقدة

-كميات محدودة من الدهون الصحية- غير المشبعة

-فيتامين سي

-فيتامين د

-الحديد

-البروبيوتيك

-الكاروتينات

-المغنيسيوم

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