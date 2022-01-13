كوريا الجنوبية تؤكد قدرتها على اعتراض صواريخ بيونج يانج السريعة

وكالات الأنباء

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها قادرة على اكتشاف واعتراض ما تدعى كوريا الشمالية أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بو سونغ-تشان: حسبما نقلت "روسيا اليوم"،"اسمحوا لى أن أوضح أن جيش كوريا الجنوبية يمتلك قدرات ليس فقط على اكتشاف هذه القذائف ولكن أيضا لاعتراضها". وأضاف: "لقد عكفنا أيضا على تعزيز نظامنا بشكل مستمر للاستجابة".

كما أشار بو إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع سجل سرعة قصوى تبلغ 10 ماخ- أي 10 أضعاف سرعة الصوت- خلال "مرحلة التعزيز" بعد الإقلاع مباشرة، ما يشير إلى أنه قد يكون صاروخا باليستيا قياسيا.

وزعمت كوريا الشمالية أنها نفذت بنجاح إطلاق صاروخين تفوق سرعتهما سرعة الصوت، في إشارة إلى سعيها المستمر للحصول على صاروخ عالي التقنية