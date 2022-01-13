اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 08:53 ص
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قدم شكوتك للكهرباء اليكترونيا من غير لف ولا مشاوير.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 يناير 2022 08:00 ص
قدم شكوتك للكهرباء اليكترونيا من غير لف ولا مشاوير.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء مسبوق الدفع - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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التحول الرقمى الذى تشهده وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أتاح للمواطن فرصة الحصول على الخدمات بشكل اليكترونى بدون الحاجة للذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ومن بين هذه الخدمات تقديم شكوى اليكترونيا، وهناك عدة منافذ اليكترونية وهى كالاتى:
 
1-  تتلقى وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121.
 
2-  الموقع الالكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.
 
3- تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
4- الموقع الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
5- الموقع الرسمى والبريد الالكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

عداد كهرباء مسبوق الدفع

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