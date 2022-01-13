قدم شكوتك للكهرباء اليكترونيا من غير لف ولا مشاوير.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

التحول الرقمى الذى تشهده وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أتاح للمواطن فرصة الحصول على الخدمات بشكل اليكترونى بدون الحاجة للذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ومن بين هذه الخدمات تقديم شكوى اليكترونيا، وهناك عدة منافذ اليكترونية وهى كالاتى:

1- تتلقى وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمى والبريد الالكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.