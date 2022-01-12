سلامة عداد الكهرباء من سلامة الفاتورة.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يعتبر سلامة عداد الكهرباء أو عدمه سبب رئيسى فى دقة فاتورة الاستهلاك الشهرية لذلك يجب على المشترك فحص عداد الكهرباء الخاص به من فترة لأخرى للتأكد من سلامته وعدم وجود أي أعطال به توثر على صحة الفاتورة ، وفيما يلي خطوات اختبار عداد الكهرباء:

1- فصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3- بالنسبة للعداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

4- بعد 15 دقيقة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى.

5- إذا كانت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن

6- إذا تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.