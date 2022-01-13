عام الشباب الأوروبى.. المفوضية توصى بتسهيل التطوع الشبابى وتنمية مهارتهم

كتبت: هناء أبو العز

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحها لتوصية المجلس الأوروبى بشأن التطوع الشبابي لتسهيل التطوع الشبابي عبر الوطني في إطار التضامن الأوروبي أو مخططات أخرى على المستوى الوطني، كواحدة من أولى المبادرات الملموسة في إطار السنة الأوروبية للشباب 2022 .

واعترافًا بالمساهمة الرئيسية للعمل التطوعي في تنمية مهارات الشباب وكفاءاتهم ودوره في التغلب بشكل إيجابي على التحديات المجتمعية، تهدف التوصية المقترحة إلى تعزيز الشمولية والجودة والاعتراف والاستدامة لأبعاد التطوع الشبابي العابر للحدود.

ويعالج الاقتراح العوائق المتبقية للتنقل التطوعي، ويتناول الدروس المستفادة خلال جائحة COVID-19 وتنفيذ فيلق التضامن الأوروبي، الذي سيحتفل بعيده الخامس في عام 2022.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس لتعزيز أسلوب حياتنا الأوروبي، مارجريتيس شيناس: "منذ عام 2017 ، أحدث عشرات الآلاف من الشباب الأوروبي فرقًا من خلال المشاركة في مشاريع التطوع والتضامن التابعة لفيلق التضامن الأوروبي، ومن خلال توصية اليوم ، ندعم ونسهل المزيد من التطوع للشباب ، حتى يتمكن عدد أكبر منهم من نشر التضامن والأمل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها ".

وقالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا جابرييل: "إن العمل التطوعي يحظى بشعبية متزايدة بين الشباب الراغبين في المشاركة في بناء أوروبا أفضل وأكثر شمولاً، وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تحسين نوعية عملهم التطوعي وإزالة العوائق المتبقية أمام التنقل عبر الحدود، وستساهم في تعزيز فرص التضامن للشباب خلال السنة الأوروبية للشباب 2022".