عالج الإمساك بتناول هذه الأطعمة.. أبرزها الشوفان والكيوى

فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من الإمساك، فعليك مراجعة نظامك الغذائي لأنه يدل على أنك لا تتناول أطعمة غنية بالألياف، أو أنك تعاني من نقص بنسبة الماء بالجسم، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج هذا الأمر، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed"، ومنها:

-الماء:

من أبرز النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص وعلاج الإمساك، لأنها تساهم في زيادة حركة الأمعاء.

- الشوفان:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ولذا يعد خيارا غذائيا رائعا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، فهو من الأطعمة اللينة والتي تدخل المعدة والأمعاء، ولذا تساعد في علاج الإمساك عند تناوله يوميا في الصباح.

- الخضراوات الورقية:

تحتوي علي نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم، ولذا إذا كنت تعاني من الإمساك فعليك تناول الخضراوات الورقية يوميا لأنها تعالج هذه المشكلة بشكل سريع، وينصح بتناول طبق من السلطة الخضراء الغني بالخيار والخس والسبانخ والبروكلي.

-الفواكه:

الكيوي والبرتقال والكمثرى والتفاح والفراولة، من الفواكه الرائعة التي تخلصك من مشكلة الإمساك، لأنها ملينة وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء.