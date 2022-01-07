إزاى تعالج الإمساك من طعامك.. تناول الشوفان في الإفطار وحافظ على رطوبتك

كتبت مروة هريدى

يرتبط الإمساك بقلة حركات الأمعاء ما ينتج عنها الشعور بالألم وعدم الراحة، ويعتقد الخبراء أن أقل من التبرز 3 مرات أسبوعيًا قد يشير إلى وجود مشكلة، لذلك إذا كنت تعانى من هذه المشكلة بالفعل، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أمراض مزمنة أخرى والتي قد يكون من الصعب معالجتها، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الإمساك ليس شيئًا غير قابل للعلاج، فمع النوع الصحيح من النظام الغذائي يمكنك دائمًا العودة إلى طبيعتك المعتادة، ومن ثم، إليك بعض الإضافات الغذائية التي يمكنك إجراؤها على وجباتك ويمكن أن تخفف من الإمساك.

أضف دقيق الشوفان إلى وجبة الإفطار

أفضل طريقة لبدء يومك هي تناول وعاء مليء بدقيق الشوفان على وجبة الإفطار، وهي غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، في حين أن الأول يذوب بسهولة في الماء ويأخذ شكلًا يشبه الهلام، فإن الأخير يجعل الأطعمة أكثر ليونة ويسهل مرورها عبر المعدة والأمعاء وهذا من شأنه تخفيف الإمساك.

تناول المزيد من الخضراوات الخضراء

الخضار الصحية الخضراء هي مفتاح الوقاية من العديد من الأمراض، الإمساك واحد منها، والخضار مثل السبانخ والكرنب والبروكلي ليست غنية بالعناصر الغذائية المتعددة فحسب، ولكنها معروفة على وجه التحديد بمحتواها من العالى من الألياف مما يجعلها جيدة جدًا لصحة أمعائك، ويسهل مرورها عبر الجهاز الهضمي.

يحتوي البرقوق على ملينات طبيعية

عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي، فمن المحتمل أن يكون البرقوق هو العنصر الأول الذي يمكن أن ينقذك، فهو غنى بالألياف غير القابلة للذوبان ويحتوي على السوربيتول الملين الطبيعي، وهذا هو السبب في أنه علاج طبيعي للإمساك.

الفواكه

الفواكه مثل الكيوي والبرتقال والكمثرى والتفاح مفيدة جدًا لعملية الهضم، ويمكن لأي شخص يعاني من الإمساك أن يتناول هذه الفاكهة المليئة بالألياف، إلى جانب ذلك، تحتوي هذه الفاكهة على كميات عالية من الماء والسوربيتول والفركتوز أيضًا والتي تفيد في علاج الإمساك.

بذور الكتان مفيدة للغاية

بصرف النظر عن الأطعمة الغنية بالألياف، فإن بذور الكتان مفيدة للغاية لصحة أمعائك، من السهل جدًا دمجها في وجباتك ويمكن أن توفر لك أقصى قدر من النتائج، ومع ذلك، تذكر ألا تأكلها كاملة، وإلا فلن يتمكن جسمك من هضمها، وسوف تمر دون تزويدك بالعناصر الغذائية الضرورية.

الفاصوليا غنية بالألياف

هناك العديد من أنواع الفاصوليا ومعظمها يحتوي على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على تخفيف أعراض الإمساك بطرق مختلفة، كما أنها تحتوي على نشا مقاوم يعمل كملين طبيعي، مما يساعد على توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي.

حافظ على صحة أمعائك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية توجد بشكل طبيعي في الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادى، وقد وجدت الدراسات أن البروبيوتيك يعزز ميكروبيوم الأمعاء، مما يساعد على تعزيز المناعة ويقلل أي شكل من أشكال الالتهاب في الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

يمكن للمياه أن تصنع المعجزات

البقاء رطبًا هو المفتاح لتحقيق نظام هضمي صحي، وغالبًا ما يكون نقص السوائل في الجسم هو السبب الرئيسي للإمساك، لذلك فإن شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم لا يحافظ على نشاطك فحسب، بل يمكن أن يعزز صحة أمعائك أيضًا.



البرقوق



البروبيوتيك



البروكلي من الخضروات الصليبية



التفاح