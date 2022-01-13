اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شهادة استحقاق جديدة للدولة المصرية من منتدى شباب العالم.. غدا باليوم السابع

الخميس، 13 يناير 2022 07:00 م
شهادة استحقاق جديدة للدولة المصرية من منتدى شباب العالم.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها شهادة استحقاق جديدة للدولة المصرية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. 5 رسائل تعكس قدرة الجمهورية الجديدة.. رسائل تعكس قدرة الجمهورية الجديدة.. بالوعى تنهض الأمم.. مصر فاعلة فى المعادلة الدولية.. لا مجال لتضييع الوقت.. الفن لإحياء الإنسانية.
 
 
اقرأ فى العدد أيضا..
 

- شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية

 
- الرئيس السيسى يكشف الجراح الغائرة فى كارثة الفقر 

وتداعيات كورونا والمناخ ويضع العالم أمام مسؤوليته

 

- مشروع مصر الجديد لبناء الإنسان.. الأكاديمية الوطنية للتدريب.. رؤية مستلهمة من كلمات الرئيس 

- توصيات مهمة فى ختام المنتدى.. الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الدول الفقيرة.. الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات أفريقى لربط أفكار وابتكارات الشباب.. الدعوة لتبنى منظمة الصحة العالمية مبادرة "الاعتراف باللقاحات".. الدعوة لإدراج قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود.. الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لضمان التمويل اللازم لإعادة الإعمار.. الدعوة لإطلاق استراتيجية دولية لتعزيز التضامن الإنسانى والاجتماعى.. الدعوة لتكنولوجيا تحلية المياه في الدول التى تعانى من الفقر المائى.. الدعوة لضرورة إشراك الشباب فى قضايا التغير المناخى 

 

- ممثل تحالف الحضارات: المنتدى مبادرة استثنائية بين الشباب وصناع القرار

- دينا عبد العليم تكتب: دعوة لتحويل منتدى شباب العالم عيدا قوميا فى مصر ويوما للشباب على مستوى العالم

 

p
 
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

اخبار السيسي

أخبار عاجلة

التعليم العالى

اخبار عاجلة

فصل الشتاء

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة