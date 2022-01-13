سائق بالشرقية يتهم مستشفى بالتسبب فى خطأ طبى وتآكل عظام قدمه

الشرقية - إيمان مهنى

حرر سائق من محافظة الشرقية، بلاغا يتهم فى طبيب عظام ومستشفى خاص، بالإهمال الطبى فى علاجه، من كسر مضاعف، مما تسبب له فى بكتيريا أدت لتآكل عظم القدم اليسري.



ويقول حمادة عبدالغنى 35 سنة، من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن مأساته بدأت عندما تعرض لكسر مضاعف وتهتك فى الأوتار، وتوجه لمستشفى "ق.ال "، لإجراء عملية تركيب شرائح ومسامير، إلا أنه بعد فترة اكتشف أن الجروح ملتهبة، وبتوقيع الفحص الطبى تبين تعرض الكسر لبكتريا فى العظام بسبب خطأ طبى واعوجاج فى العظام وتقصيره بطول 7 سم، وعدم التئام الجرح والذى ربما يؤدى لبتر القدم.

وأضاف، دخلت فى دوامة علاجية، بين مستشفيات جامعتى الزقازيق والمنصورة، حتى أصبحت مأساة إنسانية، ونصحونى الأطباء بتركيب عظم صناعى بدلا من المتآكل.



ويكمل، أعمل سائق وقدمى هى مصدر دخلى لأسرتى وأطفالى الثلاثة، بالإضافة إلى مصاريف العلاج المكلفة، وأصبحت طريح الفراش لا أستطيع العمل.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، بلاغا حمل رقم 13317 إدارى مركز ديرب نجم، باتهام سائق يدعى حمادة عبدالغني، لمستشفى خاص بالإهمال الطبى فى علاجه من كسر مضاعف.



وقررت النيابة عرض المواطن الشاكى على الطب الشرعى لوضع تقرير طبى شامل حول حالته الصحية وبيان إصابته.



وفى سياق متصل، أفادت مديرية الصحة، أنه جارى تكليف العلاج الحر لفحص شكوى المواطن، وإصدار تقرير حول نتائج الفحص.