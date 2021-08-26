محضر ضد طبيب ترك فوطة داخل بطن سيدة بعد ولادة قيصرية بالشرقية

حررت أسرة ربة منزل مقيمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بلاغا ضد مستشفى خاص وطبيب نساء وتوليد، لوجود إهمال طبي فى حالة نجلتهم وقيام الطبيب بترك" فوطة بطن جراحية" ببطنها أثناء إجراء عملية الولادة القيصرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة " سارة إ ف" ربة منزل 28 عاما، ضد مستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان، و طبيب نساء وتوليد، بسبب الإهمال الطبى فى حالتها أثناء إجراء عملية الولادة القيصرية داخل المستشفى، وتبين ترك الطبيب "فوطة بطن جراحية" داخل تجويف البطن.

وفور تدهور صحتها بعد الولادة تم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وتبين وجود فوطة بطن جرحية داخل بطن المريضة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3857 إدارى قسم أول العاشر من رمضان.



