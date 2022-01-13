اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 11:55 ص
أكرم القصاص
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دراسة أمريكية: علاجات مشاكل الإنجاب غير مسئولة عن الولادات المبكرة

الخميس، 13 يناير 2022 11:00 ص
دراسة أمريكية: علاجات مشاكل الإنجاب غير مسئولة عن الولادات المبكرة الولادات المبكرة
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أكدت دراسة طبية أمريكية أن علاجات مشاكل الإنجاب والعقم ليست المسؤولة عن الولادات المبكرة، وسلطت الدراسة- التي أجريت في كلية الطب جامعة نيويورك - الضوء على مشاكل الخصوبة والعقم لدى الوالدين والظروف الصحية، فضلا عن خصائص الولادة للرضع، مثل ترتيب ولادتهم، وما إذا كانوا توأما، جنبا إلى جنب وزن الأم خلال فترة الحمل وعند الولادة.

وقالت الدكتورة "ألينا بيليك" الأستاذ في كلية الطب جامعة "نيويورك" :"إن الاختلافات في وزن الولادة وطول فترة الحمل بين الأزواج الذين حملوا بشكل طبيعي وأولئك الذين استخدموا الإخصاب في المختبر (IVF) أو التلقيح الصناعي أو عقاقير الخصوبة كانت ضئيلة بمجرد أخذ الظروف العائلية في الإعتبار.

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