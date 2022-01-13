جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل مهندس الدقهلية لمفتى الجمهورية

الدقهلية - مرام محمد

قضت محكمة جنايات المنصورة ، المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني ، بإحالة أوراقه لمفتى الدير المصرية ، لأخذ الرأى فى إعدام المتهم .

كانت محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقائه فى النيل لليوم للمرافعة.

وقدم تلفزيون "اليوم السابع" في بث مباشر تغطية خاصة، لأولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقاءه فى النيل أمام محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية.



وطالب محامى المتهم باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجنى عليه، وتشريحها مستنداً في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التى أدت لسبب الوفاه، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتى تنال من صحة التحريات التى تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.





